Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 09:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muş'ta kardan kapanan yolların büyük kısmı açıldı
[Fotoğraf: AA]
Yurdun doğusu kar yağışı ve tipiyle mücadele ediyor. Yoğun kar sebebiyle ulaşıma kapanan 151 köy yolundan 143’ü yeniden ulaşıma açıldı.
Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
[Fotoğraf: AA]
Ulaşıma kapanan 151 köy yolunda çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, 143 köy yolunun ulaşımını yeniden sağladı.
[Fotoğraf: AA]
Kapalı 8 köy yolunda da yol açma çalışması sürdürülüyor.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağladığı Üçevler grup köy yolunda hummalı bir çalışma yürüttü.
Yoğun mesai yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer 70-80 santimetreye ulaştığı yerleri temizleyerek köylere ulaşmaya çalıştı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kar Yağışı
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