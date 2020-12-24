Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kumar oynayan 26 kişiye 15 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ta bir okey salonu ile kıraathanede kumar oynayan 26 kişiye 15 bin 708 lira ceza kesildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları denetimde, il merkezinde bir okey salonu ile kıraathaneye baskın düzenledi.
Okey salonu ve kıraathanedeki 24 kişiye 392'şer, 2 işletme sahibine ise 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 15 bin 708 lira ceza uygulandı.
Ruhsatsız olarak kullanılan okey salonu ise Sivas Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
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