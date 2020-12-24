Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları denetimde, il merkezinde bir okey salonu ile kıraathaneye baskın düzenledi.

Okey salonu ve kıraathanedeki 24 kişiye 392'şer, 2 işletme sahibine ise 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 15 bin 708 lira ceza uygulandı.

Ruhsatsız olarak kullanılan okey salonu ise Sivas Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.