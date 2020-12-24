Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi´nde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde, hızla akan trafiğe rağmen bir sürücü motosikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Tam da bu sırada motosikletin ön lastiği seyir halindeki kamyonun tamponuna temas etti.

Ezilmekten kurtulan sürücü motosikletiyle birlikte yaya geçidi çizgisinin üzerine düştü.

İki kez ölümle burun buruna geldi

Kamyonun arkasından gelen bir otomobil sürücüsü ise yere savrulan motosiklet sürücüsüne çarpmasına ramak kala durabildi.

İki kez ölüm tehlikesi atlatarak şoka giren motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Trafik kurallarını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün akıl almaz kazası güvenlik kamerasına yansıdı.