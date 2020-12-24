Koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artış oranına ulaşan Samsun'da yapılan yoğun çalışmalar etkisini gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kentteki vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğunu belirtti.

Kent merkezinde HES uygulamasında kırmızı alanların fazla olmasına rağmen ilçelerdeki kırmızı alanlar yeşile dönmeye başladı.

Öte yandan Tekkeköy ilçesine bağlı Karaperçin Mahallesi’nde ise pandemi döneminin başından bu yana hiç vaka görülmedi.

[Fotoğraf: DHA]

100 haneli mahallede, tüm kurallara titizlikle uyuluyor. Vatandaşlar, gündelik işleri olan bağ, bahçe ve hayvancılık işlerini maskeyle yapıyor, sosyal mesafe kurallarına da özen gösteriyor.

Ev ziyaretlerini rafa kaldıran mahalleli, koronavirüse karşı tüm önlemleri alıyor.

Her gün anonsla uyarı yapılıyor

Vaka görülmemesi için de imam tarafından her gün saat 14.00'te cami hoparlöründen uyarı anonsları yapılıyor. İmam Mürsel Eren'in uyarı anonsunda, "Koronavirüs hastalığı, dünya genelinde salgın bir hastalıktır. Bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz. Evimizden çıkmayalım, kurallara uyalım. Maskemizi takalım, mesafe kurallarına uyalım ve temizliğe özen gösterelim" çağrısında bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

"Mahallemize virüs gelmedi"

Eskiden kadınların bir araya gelip ekmek yaptığını anlatan Ülkü Elmas, "Ama şimdi virüsten dolayı bir araya gelmiyoruz. Tüm kurallara dikkat ediyoruz, o nedenle mahallemize virüs gelmedi inşallah da gelmez" dedi.

Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına titizlikle uyduklarını anlatan Hasan Eren, "Allah’a şükür virüsün girmediği köy diyebiliriz. Temizlik çok önemli, o nedenle hijyen kurallarına uyalım" dedi.