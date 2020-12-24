Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis organize eden 7 paravan şirket tespit edildi.

Şirketler aracılığıyla 101 kişiye ait banka hesapları üzerinden 92 milyon 661 bin 488 lira para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. 46 banka hesabına mahkeme kararı ile bloke uygulandı.

Yasa dışı bahis ile ilgili 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 21 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, yasa dışı bahis organizasyonundaki para transferlerinde kullanılan hesaplara tanımlı sim kartları, para sayma makinesi ve dijital materyal ele geçirildi.

7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.