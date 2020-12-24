Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 08:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 bin 800 hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 bin 800 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bir adreste uyuşturucu hap bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda 16 bin 800 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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