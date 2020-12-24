Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de bir maden işletmesi ve bir apartmana karantina kararı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle, bir maden işletmesi ve bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı. Kurallara uymayanlara ceza uygulanacak.
Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplandı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, Harmanlı köyünde faaliyet gösteren maden işletmesine giriş ve çıkışlar yasaklanırken, 5 gün boyunca karantina uygulanacak.
İlçe merkezindeki bir apartman da 7 günlüğüne karantinaya alındı.
Ayrıca, ilçedeki spor salonlarının HES kodu uygulaması da devam ettirilecek.
Kurallara uymayanlar hakkında idari ceza uygulanacak.
Etiketler: Koronavirüs Karantina HES Kodu
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