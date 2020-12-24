Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 3 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da sahte içki üretildiği tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirdi.
Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
Sıradaki Haber
Tanıklık ücret tarifesi 25 ila 50 TL arasında belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz