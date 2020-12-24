Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
17 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polisin düzenlediği operasyonla Mersin'de yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte meydana gelen motosiklet, bisiklet, bilgisayar ve televizyon hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.
Tulumba Köprüsü'nde durdurulmaya çalışılan bir motosikletin sürücüsü, ihtara uymayarak kaçmaya başladı.
Şüpheli, kaza yaptıktan sonra motosikletten inerek yaya olarak kaçtı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin, farklı hırsızlık suçlarından hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.A. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan T.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Hırsızlık
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