Van'da iki günden bu yana etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kar ve tipiden dolayı Gürpınar'da 160, Bahçesaray'da 55, Başkale'de 6, Çatak'ta 45, Edremit'te 3, Erciş'te 1 İpekyolu'nda 5, Muradiye'de 13, Saray'da 11 ve Tuşba ilçesinde 18 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde de bazı araçlar kara saplandı, ulaşım güçlükle sağlandı.

[Fotoğraf: AA]

Van-Bahçesaray kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı kentte, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 151 köy yolundan 143'ünü açtıklarını söyledi.

Muş merkezde 2, Bulanık ilçesinde de 6 köy yolu kapalı. Ekipler kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin aralıksız karla mücadele çalışması sürüyorç

Belediye ekipleri de kent merkezi ve çevredeki mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Hakkari

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 17 köy ve 42 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çukurca ilçesinde, kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Yağış nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum

Erzurum'da bir süre önce etkili olan kar yağışı nedeniyle mahalle statüsündeki 74 köy yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Ekipler, dün kapanan 150 mahalle yolundan 76'sını ulaşıma açtı. Kapalı bulunan 74 köy yolunda ise karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kars ve Erzincan'da 24 yola ulaşım sağlanmıyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 5, Erzincan'da ise 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını açmak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Öte yandan Ağrı'da karla mücadele ekipleri dün ulaşıma kapanan 328 köy yolunun tamamını yoğun çalışmayla ulaşıma açtı.