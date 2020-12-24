Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, Hakkari ve Siirt'ten gelen iki aile daha katıldı.
Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılımlar sürüyor.
İki aile daha nöbette
Muhammed Çakan 10 yıl önce 15 yaşındayken Hakkari Yüksekovadan kaçırıldı. Annesi Nadire ve abisi Kerem eyleme katıldı.
17 yaşındaki Ferhat Çelik yaklaşık 3 ay önce İstanbul'dan kaçırıldı. Babası Ziver Çelik, Siirt Kurtalan'dan katıldı.
Son katılımla birlikte evlat nöbetine katılan aile sayısı 181'e yükseldi.
Diyarbakır Anneleri, çocukları gelene kadar oturma eylemini sürdüreceklerini söylüyor.
3 Eylül 2019'da başlayan eylemde şu ana kadar 20 aile çocuğuna kavuştu.
Aileler çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü tarafından kaçırıldığını iddia ediyor.
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