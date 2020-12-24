Beytüşşebap ilçesinde önceki gün otomobilin Habur Çayı'na düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Serhat Ünal, eşi Gülay ve 3 yaşındaki çocuğu Adil Efe'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Bahattin Nakıpoğlu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Ünal'ın ailesi ve yakınları, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ve diğer yetkililer katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Serhat Ünal ve çocuğu Adil Efe'nin naaşları defnedilmek üzere İslahiye ilçesine götürüldü, eşi Gülay Ünal'ın cenazesi ise Asri Mezarlık'ta defnedildi.