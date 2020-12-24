Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uber'e erişim engeli kalktı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İstinaf mahkemesi, Uber'e erişim engelini kaldırdı ve Uber'in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin verdi.
Geçtiğimiz yıl taksici dernek ve birliklerinin Uber'e açtığı dava sonucunda Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmıştı.
İnternet sitesi ve mobil uygulamalarına da erişim engeli getirilmişti. Yerel mahkemenin aldığı karar istinaf mahkemesine taşındı.
İstinaf mahkemesi, ilk kararı hatalı bularak bozdu. Uber'e erişim engelini kaldırdı.
Bu kararla, taksi sürücülerinin uygulamayı kullanabileceği ve Uber üzerinden hizmet verebileceği belirtildi.
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