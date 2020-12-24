Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumar oynayanlara suçüstü: 53 bin lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzon'da koronavirüs tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 17 kişiye toplam 53 bin 550 lira cezai işlem uygulandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, bir kahvehaneye, kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı.
Şahıslara, kumar oynamak ve COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 53 bin 550 lira ceza kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
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