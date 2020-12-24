Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satan 8 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesinde hazine ve orman arazilerini kanuna aykırı olarak satmaya çalıştıkları iddia edilen 6'sı kamu görevlisi 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçedeki hazine ve orman arazilerinin kanuna aykırı şekilde satılmak istendiği iddiası üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma sonucu "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "irtikap" suçlamasıyla 6'sı kamu görevlisi 8 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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