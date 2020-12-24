Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 kişi Edirne'de yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Meriç ilçesi Adasarhanlı köyü yakınlarında, güvenlik güçleri tarafından, dün 1. derece askeri yasak bölgede FETÖ şüphelileri A.K, A.A, M.Ç. ve E.B Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
4 FETÖ şüphelisi, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: FETÖ Yunanistan
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