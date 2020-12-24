Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi’nde cep tep telefonu tamir dükkanı bulunan Mahmut A., M.C adlı çocuğu sokak ortasında tekme tokat dövüp, kolundan tutup, havaya kaldırdıktan sonra yere çarptı.

Çocuğa uygulanan şiddetin çevredekier tarafından çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Büyük tepki çeken görüntüler üzerine gözaltına alınan Mahmut A.'nın yargılanmasına Şanlıurfa 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Sanık Mahmut A., duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savunması alınan Mahmut A., tahliyesini istedi.

Sanık avukatı da müvekkili hakkında sadece aleyhte delillerin toplandığını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtti.

Mahkeme, tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.