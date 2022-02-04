Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçükkuyu Belediye Başkanı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile belediyede çalışan 2 görevli, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belediye binasına geldi.
"İrtikap" suçunu işledikleri iddia edilen Belediye Başkanı Balkan ile Fen İşleri Müdür Vekili Musa Ö. ve memur Metin E, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturmanın, Küçükkuyu'da yaşayan Kamuran T'nin geçen yıl temmuz ayında alınan ifadesinde, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Balkan'ın bilgisi dahilinde Metin E'nin kendisinden usulsüz olarak 15 bin lira aldığını söylemesi üzerine başlatıldığı öğrenildi.
Cengiz Balkan ile diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Çanakkale
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