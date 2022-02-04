Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de kauçuk fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Beyköy beldesinde bulunan 1. OSB 8. Sokak'taki kauçuk fabrikasının üretim bandında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin çabasına rağmen büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenen işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın fabrikada hasara yol açtı.
Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Düzce
Sıradaki Haber
Eşine sinirlendi, aracı benzin döküp yaktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz