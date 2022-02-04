Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 19:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitlis'te halı sahanın çatısı çöktü: 3 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bitlis'in Hizan ilçesinde bir halı sahanın çatısı yoğun kar yağışı sonrası çöktü.
Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Çocuklar hastaneye kaldırıldı
Bitlis’te karın ağırlığına dayanamayan Hizan Yatılı Bölge Okulu bahçesinde bulunan halı sahanın çatısı çöktü. O sırada sahada oynayan 3 çocuk yaralandı.
Bölgeye, 112 Acil Sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralı çocuklar mahsur kaldıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Belediye ekipleri çatısı çöken halı sahada dışarıdan birilerinin olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bitlis Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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