Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 18:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, TRT Haber,AA
Ümraniye Kapalı Cezaevinde yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktı. 20 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangın kontrol altına alındı. Bakan Bozdağ, kimsenin hayati tehlikesi olmadığını söyledi.
Yangın, Ümraniye E Tipi Cezaevinde adli hükümlülerin kaldığı koğuşta çıktı.
20 tutuklu/hükümlü dumandan etkilendikleri için hastaneye tedbir amaçlı sevk edildi.
Yangın çıkan E Tipi Cezaevindeki hükümlüler, T Tipi Cezaevine nakledildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı. Sorumluların tespiti için çalışma yürütülüyor.
Bakan Bozdağ: Kimsenin hayati tehlikesi yok
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Bakan Bozdağ, yangından etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ İstanbul Yangın
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