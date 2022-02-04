Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya’da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'daki Çavuşköy kavşağında tırla otomobil çarpıştı. 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Manavgat'ta Çavuşköy Mahallesi D-400 karayolunda, Orhan Kılıç yönetimindeki tır ile Süleyman Manuş'un kullandığı otomobil Çavuşköy kavşağında çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Süleyman Manuş ile eşi Sevda Manuş hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden çiftin torunu Hidayet Manuş ise ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Kılıç, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Manuş çiftinin cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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