Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 17:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü devrildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Şişli ilçesinde otomobille çarpışan yolcu minibüsü, çarpışmanın şiddetiyle devrildi.
İstanbul'un Şişli ilçesinde otomobille yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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