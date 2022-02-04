Turizmde rekorlar yılı olan 2019'un üstüne çıkmayı hedefleyen Antalya, 2022 yılına iyi bir başlangıç yaptı.

Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve seyahat tedbirleri ziyaretçilerin ilgisini Antalya'ya çekti.

Ocak ayında Antalya'ya yurt dışından 138 bin 697 ziyaretçi geldi.

En çok turist Rusya'dan

43 bin 219 ziyaretçi ile yüzde 36'lık pay alan Rus turistler 2022 yılında ülkelere göre dağılımda birinci oldu.

Rusya’nın ardından 22 bin 38 ziyaretçi ile Almanya ikinci, 5 bin 987 ziyaretçi ile İngiltere üçüncü oldu.

Antalya'ya giden ziyaretçilerin sayısı ve milliyetlerine göre dağılımı için tıklayın...

Kaynak: Antalya İl Turizm Müdürlüğü