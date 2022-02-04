Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 16:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'ya giden turist sayısı ocakta yüzde 178 arttı
Turizmin başkenti Antalya'da ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre turist sayısı yüzde 178 artarak 138 bin 697'ye yükseldi. Kenti geçen yıl ise 49 bin 942 turist ziyaret etti.
Turizmde rekorlar yılı olan 2019'un üstüne çıkmayı hedefleyen Antalya, 2022 yılına iyi bir başlangıç yaptı.
Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve seyahat tedbirleri ziyaretçilerin ilgisini Antalya'ya çekti.
Ocak ayında Antalya'ya yurt dışından 138 bin 697 ziyaretçi geldi.
En çok turist Rusya'dan
43 bin 219 ziyaretçi ile yüzde 36'lık pay alan Rus turistler 2022 yılında ülkelere göre dağılımda birinci oldu.
Rusya’nın ardından 22 bin 38 ziyaretçi ile Almanya ikinci, 5 bin 987 ziyaretçi ile İngiltere üçüncü oldu.
Antalya'ya giden ziyaretçilerin sayısı ve milliyetlerine göre dağılımı için tıklayın...
Kaynak: Antalya İl Turizm Müdürlüğü
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