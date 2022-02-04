İstanbul Avcılar’da, 2 yaşındaki bebeğine şırınga ile çamaşır suyu enjekte ettiği ve darp ettiği iddiasıyla yargılanan Ezgi K.’nın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Eray K., avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık Ezgi K. ise duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı.

20 yıla kadar hapsi talep edildi

Cumhuriyet savcısının açıkladığı mütalaada tutuklu sanık Ezgi K.’nin, 2 Kasım 2017 tarihinde doğan bebeği mağdur E.M.K.’yı öldürmeye karar vermesi ve Kasım 2017 ve Ocak 2019 tarihleri arasında birçok kez savunmasız durumdaki mağdura yönelik eylemleri gerekçesiyle, tutuklu sanık hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Duruşmada müşteki baba ve avukatları mütalaaya katıldıklarını söyleyerek sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin 3 senedir tutuklu olduğunu da belirterek mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için mahkemeden süre istediler.

Mahkeme, sanık Ezgi K.’nın tutukluluk halinin devamına ve mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.