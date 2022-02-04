Van'da kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 28 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 62 şüpheli yaklanarak, haklarında işlem yapıldı.