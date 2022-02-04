Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da aranan 62 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 62 kişi yakalandı.
Van'da kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 28 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 62 şüpheli yaklanarak, haklarında işlem yapıldı.
Etiketler: Dolandırıcılık Hırsızlık Polis Terörle Mücadele Uyuşturucu Van
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