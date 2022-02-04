Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığı tespit edilen 4 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda A.M., A.A., B.Ş. ve F.E. gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramada, 34 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 10 cep telefonu, 4 sim kart ve uyuşturucu madde kullanma düzenekleri ele geçirildi.
Şüphelilerden A.A., A.M. ve B.Ş. tutuklanırken, F.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
A.M.'nin hırsızlık suçundan yakalama kararı olduğu ve 22 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Narkotik Polis Uyuşturucu Yozgat
Son Haberler
- 16:49
- 16:51
- 16:51
- 16:40
- 16:38
Sıradaki Haber
Karın ağrısıyla gitti, midesinden 1,5 kilo taşlaşmış saç yumağı çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz