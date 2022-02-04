Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 15:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ekipler seferber oldu, yaşlı adam uyurken bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde telefonlara cevap vermeyen, evinin kapısını açmayan 80 yaşındaki adam için ekipler seferber oldu. Eve balkondan giren ekipler, yaşlı adamı uyurken buldu. Adam "3 gündür uyuyamıyordum, uyuyakalmışım" dedi.
Pabuççular Mahallesi Bostancı Sokak’ta, 80 yaşındaki Emin Y.’nin bakıcısı Rezzan Yılmaz, yemek götürmek için eve gitti.
Kapıyı açmayan ve telefon çağrılarına cevap vermeyen Emin Y.’nin hayatından endişe duyan Yılmaz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler, adamı uyurken buldu
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve balkondan giren itfaiye ekipleri, yaşlı adamı uyurken buldu.
[Fotoğraf: İHA]
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Emin Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Balkona çıkan Emin Y., 2-3 gündür uyuyamadığını, bugün uykuya daldığını ve sesleri duymadığını söyledi.
Son Haberler
- 16:49
- 16:51
- 16:51
- 16:40
- 16:38
Sıradaki Haber
Mahsur kalan dağcı doktorlar köylülere şifa oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz