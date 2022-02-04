Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde babası ameliyat olan hasta yakını E.S., ameliyata giren doktor K.G'nin boğazını sıkarak yüzüne yumruk attı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.S., tutuklandı.

"Sağlık çalışanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, saldırıyla ilgili yazılı açıklamasında, kendi canından çok hastasının sağlığını düşünen sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin kabul edilebilir hiçbir açıklamasının olamayacağını söyledi.

Bentli, "Hekimimiz nezdinde tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hastalarımızı ve yakınlarını, sağlık çalışanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum'' dedi.

''Bu ve benzeri durumların yaşanmamasını temenni ediyoruz"

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz de sağlık çalışanlarına şiddetin hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği belirterek, şunları söyledi:

"Hastanemizde görevli bir uzman hekimimize yönelik hasta yakını tarafından şiddet uygulanmıştır. Sağlık hizmeti verme ve hizmet alma kültürünün toplumsal barış anlayışıyla geliştirilmesi en önemli önceliğimizdir. Bu anlayışın tüm sağlık çalışanlarımız ve hastalarımız tarafından da tüm boyutlarıyla kabul edilmesini arzu ediyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve saldırıları kınıyor, bu ve benzeri durumların yaşanmamasını temenni ediyoruz."