Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de çocuklara kar sürprizi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Toroslar ilçesindeki çocuklara ilçenin yüksek kesimlerden kamyonlarla getirilen karla sürpriz yapıldı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde kamyonlarla ilçenin yüksek kesimlerinden getirilen kar, Halkkent, Osmaniye, Zeki Ayan, Akbelen ve Hüseyin Okan Merzeci mahallelerinde belirlenen noktalara döküldü.
Mahallelerdeki çocuklardan bazıları kar topu oynadı, bazıları da fotoğraf çektirdi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte bazı çocuklar, ilk kez karda oynamanın mutluluğunu yaşadı.
Çocuklar, kendilerine sürpriz yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.
Etiketler: Kar Yağışı Mersin
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