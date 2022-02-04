Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans uçak yanık tedavisi gören 2 hasta için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da yanık tedavisi gören hamile kadın ile bir çocuk, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Bursa'ya gönderildi.
İskenderun Devlet Hastanesinde yanık tedavisi gören 7 aylık hamile F.H. ile N.A.'nın tedavisi için Bursa'ya gönderilmesi gerekti.
Hastalar Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçilerek iki ambulans uçakla Hatay'dan Bursa'ya getirildi.
Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirilen F.H. ile N.A., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Etiketler: Ambulans Bursa Fahrettin Koca Hatay Sağlık Bakanlığı
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