Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 14:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ordu'da yangın: 2 kardeş hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Ordu'nun Korgan ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında Yaman ve Eymen Alantepe kardeşler yaşamını yitirdi.
Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi'nde Alantepe ailesine ait ahşap evde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Çalışmaların ardından evde inceleme yapan ekipler, ailenin çocukları 8 yaşındaki Yaman ve 4 yaşındaki Eymen Alantepe kardeşlerin cesediyle karşılaştı.
Kardeşlerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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