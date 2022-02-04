Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 14:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Böylelikle eyleme katılan aile sayısı 258'e yükseldi.
3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbetine katılım sürüyor. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ikamet eden Necmettin ve Meliha Dinç çifti, kızları Hatice Dinç için oturma eylemine başladı.
Acılı aile, HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını söylediği kızlarından 2014'ten bu yana haber alamıyor.
Son katılımla beraber HDP binası önündeki eyleme katılan aile sayısı 258'e yükseldi.
Etiketler: Diyarbakır Evlat Nöbeti
Son Haberler
- 14:43
- 14:38
- 14:51
- 14:38
- 14:41
Sıradaki Haber
Asker konvoyunda yol kesip ateş açtılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz