3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbetine katılım sürüyor. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ikamet eden Necmettin ve Meliha Dinç çifti, kızları Hatice Dinç için oturma eylemine başladı.

Acılı aile, HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını söylediği kızlarından 2014'ten bu yana haber alamıyor.

Son katılımla beraber HDP binası önündeki eyleme katılan aile sayısı 258'e yükseldi.