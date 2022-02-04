Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 13:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA-İHA
Asker konvoyunda yol kesip ateş açtılar
[Fotoğraf: DHA]
Bağcılar'da asker konvoyu yapan bir grup tünelde yolu keserek havaya ateş açtı. O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde asker konvoyu oluşturanlar yüksek sesli müzik açarak, sokaklarda gezdi. Konvoy daha sonra Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı.
Gruptakilerden bir kişi araçtan çıkarak tünelde silahla havaya ateş açtı.
Vatandaşlar tepki gösterdi
Esenyurt’taki konvoyda da tünel kapatarak, meşale yaktılar. Trafikteki vatandaşlar kornaya basarak duruma tepki gösterdi.
Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, konvoyda yer alan E.E.B., B.G., E.A. ve Ö.A.'ya toplamda 3 bin 367 TL para cezası uyguladı.
O anlar kameralara yansıdı.
Etiketler: İstanbul
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