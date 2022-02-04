Güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışında terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonları sonucu huzurun hakim olduğu Hakkari'nin saklı kalan güzelliklerinin tanıtılması, kış ve doğa turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Valilik, Belediye, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm il müdürlükleri ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) destekleriyle düzenlenen "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali", "Sat Buzul Gölleri Doğa Sporları Festivali", "Kar Festivali", Türkiye Paintball Şampiyonası ve Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak müsabakaları gibi etkinliklerle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi kentte ağırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Festival yarın başlıyor

Bu çerçevede Valilik ve Belediyenin koordinasyonunda, ilgili kurumların iş birliğiyle 5-6 Şubat'ta Merga Bütan Kayak Merkezi'nde festivalin dördüncüsü düzenlenecek.

Spor ve yerel yarışmalar ile kayak gösterisinin yapılacağı festivalde, Yılmaz Erdoğan, Gece Yolcuları ve Aydın Aydın gibi sanatçılar konser, gösteri ve söyleşileriyle yer alacak. Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ve Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu da gösteri sunacak.

[Fotoğraf: AA]

Ziyaretçilere ücretsiz ulaşım imkanı

Festivalin düzenleneceği kayak merkezinde de son hazırlıklar tamamlandı. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı merkezde, araçlar için 2 noktada park alanları oluşturuldu.

Belediyenin de festival boyunca ziyaretçilere ücretsiz ulaşım hizmeti vereceği aktarıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Festival ilimizin turizmine büyük katkı sağlayacak"

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, İran ve Irak'a sınır komşusu olan Hakkari'nin bu yönüyle önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Kentin yılın her döneminde farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırladığını aktaran Taş, şunları kaydetti:

"Burada yılın en az 6 ayı kayak yapılabiliyor. Kentimiz, ülkemizde kayakla en erken tanışıp en geç vedalaşan illerin başında gelmektedir. Hakkari kar kalitesiyle kayak ve kış sporları için oldukça elverişlidir. Merga Bütan Kayak Merkezi de kentimizin kış turizmine hizmet veriyor. Valilik ve Belediyemiz tarafından organize edilen festivale kentten ve farklı illerden yoğun ilginin olduğunu gözlemliyoruz. Bu festivalin her yıl olduğu gibi bu yıl da ilimiz ve bölgemizin turizmine büyük katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Festivali organize eden Valiliğimize ve tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz."