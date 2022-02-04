Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de ambulans devrildi
[Fotoğraf: AA ]
Kırşehir'in Mucur ilçesinde ambulans devrildi. Ambulansta bulunan sağlık görevlisi yaralandı.
Kayseri'ye hasta bırakan S.Ö. idaresindeki özel bir hastaneye ait ambulans, İstanbul'a dönerken Kırşehir'in Mucur ilçesinde devrildi.
Kazada ambulansta bulunan sağlık görevlisi O.K. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Ambulans İstanbul Kayseri Kırşehir Sağlık Çalışanları
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