Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da 153 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Batman'da düzenlenen operasyonda 153 parça tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Batman'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda, tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştığı tespit edilen E.D. yakalandı.
Aramada zanlının üzerinde 93 sikke, 6 yüzük ve 54 obje ele geçirildi.
Tarihi eserler, Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan E.D.'nin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Batman Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Tarihi Eser
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