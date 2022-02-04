Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 14:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da boruları patlayan su deposu buz kulesine döndü
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Erciş ilçesinde soğuk hava nedeniyle 75 ton kapasiteli su deposunun boruları patladı. Patlama nedeniyle sızan sular donunca depo buz kulesini andırdı.
Van'da kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü kentte gölet, akarsu ve şelaleler kısmen dondu.
[Fotoğraf: DHA]
Erciş ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Çobandüzü Mahallesi'nde, 30 metre yüksekliğe sahip su deposunun boruları, soğuk hava nedeniyle patladı.
Patlayan borulardaki sızan su donunca depo, buz kulesine dönüştü.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Van Buzlanma Kar Yağışı
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