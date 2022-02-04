Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de aç kalan tilkiyi Mehmetçik besledi
Tunceli'de jandarma ekipleri kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilkinin karnını doyurdu.
Tunceli'de etkili olan kar ve soğuk hava yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kentte aç kalan hayvanlar, bazen yerleşim yerlerine kadar inip yiyecek arıyor.
Yiyecek bulamayan bir tilki de Sarıtaş Jandarma Dağ Karakolunun kapısına kadar geldi.
Tilkinin aç olduğunu fark eden jandarma ekipleri, tilkiyi besledi.
Karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Etiketler: Hava Durumu Jandarma Genel Komutanlığı Tunceli
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