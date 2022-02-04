Tunceli'de etkili olan kar ve soğuk hava yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kentte aç kalan hayvanlar, bazen yerleşim yerlerine kadar inip yiyecek arıyor.

Yiyecek bulamayan bir tilki de Sarıtaş Jandarma Dağ Karakolunun kapısına kadar geldi.

Tilkinin aç olduğunu fark eden jandarma ekipleri, tilkiyi besledi.

Karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden uzaklaştı.