Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri, çeşitli illerden gelen 6 dağcıyla birlikte Süphan Dağı'na tırmanmaya başladılar.

Fırtına sebebiyle tırmanışı tamamlayamayan dağcılar, Adilcevaz’a bağlı Kışkılı köyüne sığındı. Kar nedeniyle kapanan yolu kullanamayan grup, 2 gün boyunca köyde mahsur kaldı.

Köy halkının sevgisini kazanan dağcı doktorlar, muhtar dahil bir çok kişiyi sağlık taramasından geçirdi.

Hasta ve yaşlıları muayene ettiler

Köydeki hasta ve yaşlıları muayene eden doktor Kadir Yıldırım, "Osmaniye’den Süphan Dağına tırmanmak için geldik. Adilcevaz Kışkılı köyündeyiz. Şuan rakım 2 bin 304 metre. Türkiye’nin en yüksek rakımda bulunan köylerinden birisi burası. Dün gece Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı’na tırmanış için 2’de hareket ettik. Yaklaşık 3 bin 200 rakımda havanın çok ciddi bozulmasıyla rüzgar hızının artması nedeniyle de maalesef tırmanışımızı yarıda kesip dönmek zorunda kaldık. Sağolsun muhtarımız bizi burada 2 gündür misafir ediyor. Biz de köyde bulunan bazı hastalarımızı muayene ediyoruz” dedi.