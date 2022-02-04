Ocak ayının ikinci yarısından itibaren hava sıcaklığı hızla düştü. Kar ve soğuk pek çok yerde günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Uzmanlara göre Türkiye son 10 yılın en uzun "soğuk nöbetini" yaşıyor. Bu durumun nedeni ise "kutup girdabı".

Dondurucu soğuk yine geliyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, kutup girdabının aslında kutup bölgesinin olağan bir durumu olduğunu belirterek, "Güçlü olduğunda kutup bölgesinde kalmakta ama zayıfladığında ise stratosferin ısınmasıyla birlikte bulunduğumuz enlemleri, orta enlemleri etkileyebilmekte" dedi.

Şiddetli kar etkisini pek çok bölgede kaybetti. Ancak hava sıcaklığı hala mevsim normallerinin altında.

Üstelik meteorolojik veriler, ilerleyen günlerde Türkiye'nin bir kez daha kutup girdabına gireceğini gösteriyor. Bu ayın ortasında başlayacak olan kutup girdabı giderek şiddetini artıracak.

"Türkiye'yi sıcak hava akımı etkilerse sel felaketleri yaşanabilir"

Doğu Avrupa soğukla mücadele ederken Batı Avrupa'da ise sıcak hava akımı etkili. İhtimaller arasında bu akımın Türkiye'ye doğru hareket etmesi de var.

Aşırı soğuk ve kar yağışının muhtemel sel felaketlerine de dönüşebileceğini belirten Prof. Dr. Şermin Tağıl şu uyarıyı yaptı:

"Avrupa üzerinde bir sıcak, güneyli bir hava akımı var. Mart ayı içerisinde bu eğer etkilerse, tabi ani kar erimelerini mart ayında konuşabiliriz. Bu da ne demek? Sel ve heyelan olaylarıyla karşılaşabileceğimizi gösterir."