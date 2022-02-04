Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de soba zehirlenmesi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Edirne'de sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde ikamet eden S.K., S.G., A.G., T.G. ve N.K. sobadan sızan gazdan etkilendi.
Fenalaşan S.K.'nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Edirne Soba Zehirlemesi
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