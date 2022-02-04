Olay, geçtiğimiz çarşamba günü, Bursa Osmangazi'de gerçekleşti.

Sokakta dolaştırılan bir pitbullda ne tasma ne de ağızlık vardı. Kuralları hiçe sayan sahibi ise köpekle ilgilenmek yerine özçekim yapıyordu.

O sırada pitbull, yaklaştığı sokak köpeğini önce kokladı, ardından köpeğe saldırdı.

Sahibi ise pitbula müdahale etmek yerine, acı içinde kıvranan sokak köpeğine tekme attı.

Sokak köpeğinin yardımına bir esnaf yetişti. Bulduğu sopayla pitbulla müdahale etti. Aldığı sopa darbelerinin ardından pitbull kaçtı.

Polis, sahibini bulmak için çalışma başlattı.

