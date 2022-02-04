Yusuf Çalışkan, mevsimlik işçi olarak çalışıyordu. Bir otobüs firmasıyla Samsun’dan Antalya’ya giderken bindiği araç kaza yaptı. Çalışkan, sağ kolunu kaybetti, firma suçlu bulundu.

Şirket isim değiştirerek 17 yıldır tazminatı ödemiyor

2005'teki kaza sonrası Çalışkan, adaletin kapısını çaldı, ancak adı sık sık kazalara karışan ulaştırma şirketi tazminatı ödememek için hukuk dışı yola başvurdu. Durmadan isim değiştirerek sorumluluktan kaçmaya çalıştı.

Avukat Şafak Yüksek, olanları şöyle anlattı:

"Burası borçlu şirket değil, biz de güncel yetkili değiliz derken aslında eski çalışanına yani herkes tarafından bilinen baş danışmanına devrediyor şirketi. Ve şirketin unvanları değişti derken bu şirket o şirket değil derken insanın aklıyla dalga geçen hareketler yapıyorlar."

Haciz işlemleri de işe yaramadı

2005'te açlan davada firmanın 370 bin lira ödemesine hükmedildi. Tazminat ödenmeyince faiz uygulandı miktar 700 bin liraya çıktı.

Yusuf Çalışkan avukatı aracılığıyla, tazminatı alabilmek için şirketlerin adreslerine haciz yolladı, firmanın bazı malları haczedildi. Ancak bu miktar da tazminatı karşılamadı.

Kolunu kaybeden Çalışkan'ın avukatları şimdi geri kalan miktarı tahsil etmeye çalışıyor.