Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 19:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Ardahan'da il genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Yoğun tipinin görüş mesafesini düşürdüğü Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kara yolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor.
Etiketler: Ardahan Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji Ulaşım
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