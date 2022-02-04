Olay, saat 17.10 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi.

Yeğenine ait olan hafif ticari aracı kullanan Bayram A., aracı yolun ortasında durdurdu. Araçtan inen Bayram A., bidondaki benzini aracın üzerine döküp ateşe verdi.

Alevlerin hızla aracı sarması üzerini durumu fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.