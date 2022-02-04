Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8,5 metre boyundaki tekne, KEGM-3 botumuzca yedeklenerek Fenerbahçe Marina'ya yanaştırıldı" denildi.
Etiketler: Marmara Bölgesi
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