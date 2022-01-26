Marmara Denizi'nde hamsi ve istavritten umduğunu bulamayan küçük tekne balıkçıları, karides, dil ve pisi balığı avcılığının ocak ayında yasaklanmasının ardından boş zamanlarında bozulan ağlarını onardı.

Balıkçılar, 1 Şubat'ta yasağın sonra ermesinin ardından karides avı için denize açılacak.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, 1 Şubat'tan sonra küçük tekne balıkçılarının nasibini aramaya devam edeceğini söyledi.

“Gırgır tekneleri umduğunu bulamadı”

Pehlivanoğlu, Tekirdağ'da balıkçıların durgun bir sezon geçirdiğini anlattı:

"Yeni yılda umulduğu gibi bir avcılık olmadı. İlimizdeki gırgır tekneleri zaten sezonun bitmesini beklemeden paydos etti. Küçük tekne balıkçıları da zaman zaman denize açılsa da umduğunu bulamadı. Karides yasağı 1 Şubat'ta bitiyor. Ağ bakımlarını tamamlayan balıkçılar karides, dil ve pisi avcılığı yaparak ekmek parası kazanmaya çalışacak."

Bu yıl denizden istedikleri verimi alamadıklarını vurgulayan balıkçı Hüseyin Oğuz’da şubat ayından beklentilerinin büyük olduğunu ve karides umuduyla denize ağ atacaklarını söyledi.