Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta iki katlı evde patlama: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 katlı bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Ömer Mendeş'e ait 2 katlı evin ilk katında gaz sıkışması sonucu patlama oldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, patlamada yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.
[Fotoğraf: DHA]
Yaralıların sağılık durumun iyi olduğu belirtildi. Evde büyük çapta hasar oluşurken, mahalleli korku dolu anlar yaşadı.
İtfaiye ekipleri gazın kaynağını bulmaya çalışırken, polisler ev ile çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.
Etiketler: Şırnak
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