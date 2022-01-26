Kentte önceki gün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından yollarda kalan pek çok aracın kaldırılması için çalışma yürütülürken, Hadımköy'de mahsur kalan araçlar trafiği engelliyor.

Hadımköy Yolu Caddesi gişeler istikameti boyunca sürücüleri tarafından yol kenarına bırakılan araçlar nedeniyle iki şeritli yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

Araç kuyruğu drone ile görüntülendi

TEM Hadımköy bağlantı yolunda ağır tonajları araçlar ve yol kenarına bırakılmış otomobiller nedeniyle kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin kar çilesi drone ile havadan görüntülendi.

Polis ekipleri trafik akışının düzenli sağlanması için çalışma yaparken, bazı sürücüler de karla kaplanan araçlarını kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarmaya çalışıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Yolda kalan araçlar yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafe boyunca Edirne istikametinde trafiği aksatırken, Ankara istikametinde ise birkaç noktadaki sıkışıklık dışında trafik akışında herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Yolda bazı sürücülerin ters yönden gitmeye çalışması da trafiği olumsuz etkiliyor.

Bahçeşehir-Ispartakule bağlantı yolunda araçlar ilerleyemiyor

Bu arada önceki gün yolda kalan 3 İETT otobüsü ile bazı özel araçların ilerleyemediği Bahçeşehir-Ispartakule bağlantı yolunu açmak için ekiplerce çalışmalar başlatıldı.

Kar nedeniyle trafiğe kapanan ve bir elektrik direğinin de devrildiği yolda iş makineleri ve kar küreme araçları çalışma yapıyor.

İstanbul Valisi uyardı: Çekilmeyen araçlar görevlilerce çekilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "araçlarınızı çekin" uyarısı yaptı.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir."